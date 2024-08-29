Приговор по делу о нападении на полицейских ужесточили в Темиртау

8 октября 2023 года около 3:00 группа лиц в состоянии алкогольного опьянения, действуя по предварительному сговору, напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной машине, припаркованной у ресто-бара "Меруерт" в Темиртау. Нарушители открыли двери авто, выражались в адрес полицейских нецензурно, требовали выйти из автомобиля для драки.

Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены.

"Несмотря на тяжесть совершённого преступления приговором суда первой инстанции только двое виновных лиц осуждены к лишению свободы. В отношении трёх лиц суд избрал наказание в виде ограничения свободы. Однако по ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении трёх осуждённых и назначил наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения "содержание под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.