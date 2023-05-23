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Приговор по делу о финпирамидах "Гарант 24 ломбард" и других пересмотрели в Актобе
Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда пересмотрела в апелляционном порядке приговор суда в отношении руководителей и организаторов финпирамид, передаёт BaigeNews.kz.
"Оспариваемым приговором, Есиркепов и другие осуждены на срок от семи до 19 лет лишения свободы за создание и руководство финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы (ст. 217 ч. 3 п.1),2) , ст.214 ч.2, ст.262 ч.1, ст.262 ч.2, ст.190 ч.4 п. 1),2) УК)). По делу 48 осуждённых, более 17 тысяч потерпевших, дело состоит из 3 786 томов. Уголовные правонарушения совершены в 13 областных центрах и городах Жанаозен и Жетисай", - сообщили в суде.
Есиркепов и другие подсудимые в 2019 году в Актобе создали и руководили финансовыми пирамидами "ТОО Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард", "Нур-Али Капитал" с целью хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённого преступной группой в особо крупном размере.
В апелляционных жалобах осуждённые просили отменить приговор и оправдать их. Потерпевшие - возвратить им имущество, находящееся у третьих лиц. Третьи лица просили суд признать их добросовестными приобретателями и снять арест с имущества, находящегося у них на праве собственности.
Прокурор просил оставить разрешение спора относительно имущества в гражданском порядке.
В результате апелляционного производства приговор суда изменён в части определения числа потерпевших и взыскания суммы материального ущерба. В остальной части - без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
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