Приговор по делу Гульмиры Сатыбалды ожидается 29 августа

Сегодня в суде Алматы продолжили рассматривать дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. После рассмотрения прений всех сторон суд удалился в совещательную комнату и объявил, что приговор вынесут 29 августа, передаёт BaigeNews.

28 августа закончилось разбирательство в отношении бывшей супруги племянника первого президента Казахстана - Гульмиры Сатыбалды.

В ходе заседания обвиняемая отказалась выступать с последним словом, сославшись на то, что полностью поддерживает своих адвокатов.

Еще один подсудимый Мади Батыршаев в ходе прений 28 августа попросил его оправдать.

Прокурор просил назначить Гульмире Сатыбалды 13 лет лишения свободы с учетом ранее вынесенных приговоров, а Мади Батыршаеву – 10 лет лишения свободы.

Напомним, суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе 2023. Ее задержали в 2022 году по подозрению в хищении 747 млн тенге из бюджета на ремонт объектов зимней Универсиады. Потом ей предъявили обвинение в самоуправстве вымогательстве и похищение человека – партнера по бизнесу Абая Жунусова. Ранее подсудимая частично признала свою вину, отвергнув обвинение в похищении.

В мае 2023 года Сатыбалды приговорили к семи годам лишения свободы, а в июне, после рассмотрения другого дела, срок увеличили до восьми лет.