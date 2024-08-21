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Приговор Мухамедиулы оставили без изменения

Сегодня, 14:40
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Приговор Мухамедиулы оставили без изменения Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны не изменила приговор бывшему министру культуры Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.

"Судебная коллегия суда г.Астаны изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных. Оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено", - говорится в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу.

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