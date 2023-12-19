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Приговор главе финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica вынесли в Астане

Сегодня, 22:09
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

На шесть лет осудили руководителя финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutica в Астане. Женщину обвиняли по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем её структурного подразделения в Астане.

После под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода, занимающегося производством и экспортом препаратов и медустройств за рубеж, строительством заводов и совершенствованием биологически активных добавок, женщина незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.

"Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков. С. для осуществления и распространения финпирамиды на территории РК создала чат в мессенджере Telegram, посредством которого размещала информацию для вкладчиков. В результате её деятельности 77 потерпевшим причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 115 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны наличие у подсудимой малолетних детей и отсутствие судимости.

"Приговором суда С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения и осуждена к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу", - уточнили в суде.

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