Приговор главе финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica вынесли в Астане

Суд установил, что в сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем её структурного подразделения в Астане.

После под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода, занимающегося производством и экспортом препаратов и медустройств за рубеж, строительством заводов и совершенствованием биологически активных добавок, женщина незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.

"Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков. С. для осуществления и распространения финпирамиды на территории РК создала чат в мессенджере Telegram, посредством которого размещала информацию для вкладчиков. В результате её деятельности 77 потерпевшим причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 115 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны наличие у подсудимой малолетних детей и отсутствие судимости.