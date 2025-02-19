В Жезказганском городском суде рассмотрели уголовное дело по обвинению четырех лиц в коррупционных преступлениях. Двое из них руководили ТОО, третий был главой департамента экологии в области Улытау, четвёртый - его заместителем, передаёт BaigeNews.kz.

"Т.Д. и Т.Ә., занимая должности руководителя и заместителя департамента экологии области Улытау, с октября по декабрь 2024 года получили взятку в сумме 5 250 000 тенге (2 эпизода). Кроме того, Т.Д. с декабря 2024 года по январь 2025 года получил ещё 2 500 000 тенге. Деньги взяты за совершение незаконных действий в интересах взяткодателей", - сообщили в суде.

Т.А., являющийся директором ТОО "Р", передал экологам 1 750 000 тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. А.С как глава ТОО "Э" отдал им же 3 500 000 тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в Сатпаеве.

По третьему эпизоду М., в отношении которого уголовное преследование прекращено, передал Т.Д. взятку в размере 2 500 000 тенге за выдачу экологического разрешения.

По делу провели ускоренное досудебное расследование.

При вынесении приговора суд учёл полное признание вины и искреннее раскаяние всех подсудимых; наличие у троих из них малолетних детей; нарушение профессиональной присяги.

"Приговором суда экологи признаны виновными по статье 366 УК РК и осуждены к шести годам лишения свободы. Предпринимателей обязали выплатить штраф в двадцатикратном размере взятки: Т.А. – 35 000 000 тенге; А.С. – 70 000 000 тенге. Кроме того, всем осуждённым назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.