Приговор главе ДЧС огласили в Алматы
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
213Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Апелляционной коллегией Военного суда РК оглашён приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы полковника Руслана Касыбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Осуждённый незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объёмы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города", - сообщили в ведомстве.
Касыбаев признан виновным в злоупотреблении властью и приговорён к трём годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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