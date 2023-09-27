Приговор главе ДЧС огласили в Алматы

Апелляционной коллегией Военного суда РК оглашён приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы полковника Руслана Касыбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Осуждённый незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объёмы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города", - сообщили в ведомстве.

Касыбаев признан виновным в злоупотреблении властью и приговорён к трём годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.