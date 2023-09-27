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Приговор главе ДЧС огласили в Алматы

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Апелляционной коллегией Военного суда РК оглашён приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы полковника Руслана Касыбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Осуждённый незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объёмы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города", - сообщили в ведомстве.

Касыбаев признан виновным в злоупотреблении властью и приговорён к трём годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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