В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор Елдосу Коспаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Его приговорили к 15 годам заключения.

Преступную группу Коспаева подозревали в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.