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Приговор Елдосу Коспаеву вынесли в Астане

Преступную группу Коспаева подозревали рейдерском захвате имущества и не только.

Сегодня, 16:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: baigenews.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор Елдосу Коспаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Его приговорили к 15 годам заключения.

Преступную группу Коспаева подозревали в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.

 

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