Приговор Елдосу Коспаеву вынесли в Астане
Преступную группу Коспаева подозревали рейдерском захвате имущества и не только.
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
161Фото: baigenews.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор Елдосу Коспаеву, передаёт BaigeNews.kz.
Его приговорили к 15 годам заключения.
Преступную группу Коспаева подозревали в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.