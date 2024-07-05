Приговор экс-министру Арыстанбеку Мухамедиулы оставили без изменения

В судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны рассмотрели апелляцию по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz

Председательствовала судья Шынар Ергалиева.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны постановила приговор Специализированного межрайоного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года в отношении Галии Искаковой изменить. Действия Галии Искаковой со ст 368 ч 1 УК РК ("Посредничество во взяточничестве") переквалифицировать на ст. 24 ч 3 УК РК ("Покушение на совершение преступления"), 368 ч. 1 УК РК.

Считать Галию Искакову осужденной по ст 24. ч.3 и 368 ч. 1 УК РК к наказанию в виде лишения свободы на шесть месяцев с пожизненным лишением права занимат должности на государственной службе", - сказала она.

Супругу Мухамедиулы освободили в связи с отбытием наказания.

"С учетом зачёта срока содержания под домашним арестом с 5 июля 2023 год до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня за один день, основное наказание Галии Искаковой в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев считать отбытым. В остальной части приговор оставить без изменений. Апелляционные жалобы осуждённых и их адвокатов оставить без удовлетворения", - резюмировала судья.

Ранее к суду обратился сын Мухамедиулы. Он просил оправдать сотца и мать.

Напомним, что Арыстанбек Мухамедиулы обвинялся в покушении к даче взятки в особо крупном размере, его супруга – в посредничестве во взяточничестве, адвокат в мошенничестве в особо крупном размере.

Приговором суда Мухамедиулы был признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана, более строгим, окончательно был осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.