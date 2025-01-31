Экс-руководителю управления культуры Астаны Болату Мажагулову вынесли приговор
Болата Мажагулова подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль в 2016 году.
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В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор бывшему главе управления культуры города Болату Мажагулову, передаёт BaigeNews.kz.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, в судебных органах, органах местного самоуправления, а также Национальном банке РК и его ведомствах.
Дополнительно, согласно части 2 статьи 49 УК РК, суд постановил направить представление президенту страны о лишении осуждённого государственной награды — ордена "Құрмет".
"Срок наказания исчислять с 6 сентября 2024 года с зачётом времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчёта - один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", - сообщила судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Асель Мукушова.
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