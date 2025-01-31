  • 31 Января, 17:30
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Экс-руководителю управления культуры Астаны Болату Мажагулову вынесли приговор

Болата Мажагулова подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль в 2016 году.

Сегодня, 16:01
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: primeminister.kz

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор бывшему главе управления культуры города Болату Мажагулову, передаёт BaigeNews.kz.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, в судебных органах, органах местного самоуправления, а также Национальном банке РК и его ведомствах.

Дополнительно, согласно части 2 статьи 49 УК РК, суд постановил направить представление президенту страны о лишении осуждённого государственной награды — ордена "Құрмет".

"Срок наказания исчислять с 6 сентября 2024 года с зачётом времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчёта - один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", - сообщила судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Асель Мукушова.  

Второго подсудимого - руководителя строительной компании Мади Канапина, суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему назначено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. По данным следствия, при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль в 2016 году работы проводились без тендера, проектной документации и госэкспертизы. Также установлено, что использовались некачественные материалы, не соответствующие техническим требованиям. Прокурор запросил для него 10 лет тюрьмы по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Подробнее об экс-чиновнике Болате Мажагулове читайте в нашем материале.

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