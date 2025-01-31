Второго подсудимого - руководителя строительной компании Мади Канапина, суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему назначено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. По данным следствия, при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль в 2016 году работы проводились без тендера, проектной документации и госэкспертизы. Также установлено, что использовались некачественные материалы, не соответствующие техническим требованиям. Прокурор запросил для него 10 лет тюрьмы по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Подробнее об экс-чиновнике Болате Мажагулове читайте в нашем материале.