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Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений
24 марта суд оставил без изменений приговор блогеру Махамбету Абжану, передаёт BaigeNews.kz.
В феврале этого года блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет по факту распространения заведомо ложной информации с использованием СМИ, повлекшее причинение крупного ущерба, а также по факту вымогательства в особо крупном размере. На сайте суда говорится, что "в действиях Абжана признан опасный рецидив преступлений".
Не соглашаясь с данным приговором, осуждённый и его защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке, просили оправдать. В суде сообщили, что поскольку оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.
"Махамбет Абжан, являясь собственником и автором телеграм-канала "ABZHAN NEWS", с июня по июль 2022 года с использованием СМИ разместил публикацию на канале с заведомо ложными сведениями в отношении заместителя председателя правления АО "Астана – Региональная электросетевая компания" Кожабаева Г., в отношении заместителя председателя правления АО "Астана Тепло Транзит" Мукина К. и в отношении Махат Р. (ИП)", – говорится в сообщении суда.
Кроме того, он вымогал у Махат Р. 50 миллионов тенге.
"При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, ранее судимого приговором районного суда №2 Сарыаркинского района от 27 ноября 2017 года по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК приговоренного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, а также обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание", – сообщили в пресс-службе суда.
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