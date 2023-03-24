Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений

24 марта суд оставил без изменений приговор блогеру Махамбету Абжану, передаёт BaigeNews.kz.

В феврале этого года блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет по факту распространения заведомо ложной информации с использованием СМИ, повлекшее причинение крупного ущерба, а также по факту вымогательства в особо крупном размере. На сайте суда говорится, что "в действиях Абжана признан опасный рецидив преступлений".

Не соглашаясь с данным приговором, осуждённый и его защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке, просили оправдать. В суде сообщили, что поскольку оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

"Махамбет Абжан, являясь собственником и автором телеграм-канала "ABZHAN NEWS", с июня по июль 2022 года с использованием СМИ разместил публикацию на канале с заведомо ложными сведениями в отношении заместителя председателя правления АО "Астана – Региональная электросетевая компания" Кожабаева Г., в отношении заместителя председателя правления АО "Астана Тепло Транзит" Мукина К. и в отношении Махат Р. (ИП)", – говорится в сообщении суда.

Кроме того, он вымогал у Махат Р. 50 миллионов тенге.