Приговор Биртанова: Азат Перуашев прокомментировал решение суда

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии "Ақ жол" Азат Перуашев высказался о приговоре, который суд вынес экс-министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат назвал вердикт суда "половинчатым".

"Елжан Биртанов — честный человек и настоящий врач, как и настоящий государственник. Знаю его много лет и ни разу не усомнился в этом. Половинчатое решение суда — это попытка "компромисса" между несостоятельным (но влиятельным) обвинением, и убедительной (но не инкорпорированной в систему) защитой. Но не может быть компромисса между правдой и неправдой. Рано или поздно Елжан будет оправдан полностью, я в этом не сомневаюсь", — написал Перуашев на своём Telegram-канале.