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  • Приговор Биртанова: Азат Перуашев прокомментировал решение суда
ДПК "Ак жол" Сегодня, 16:49
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Фото: ДПК "Ак жол"

Приговор Биртанова: Азат Перуашев прокомментировал решение суда

Рано или поздно Елжан будет оправдан полностью, считает депутат.

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии "Ақ жол" Азат Перуашев высказался о приговоре, который суд вынес экс-министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат назвал вердикт суда "половинчатым".

"Елжан Биртанов — честный человек и настоящий врач, как и настоящий государственник. Знаю его много лет и ни разу не усомнился в этом. Половинчатое решение суда — это попытка "компромисса" между  несостоятельным (но влиятельным) обвинением, и убедительной (но не инкорпорированной в систему) защитой. Но не может быть компромисса между правдой и неправдой. Рано или поздно Елжан будет оправдан полностью, я в этом не сомневаюсь", — написал Перуашев на своём Telegram-канале.

Напомним, экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова  признали виновным  в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив к пяти годам ограничения свободы.

Ранее приговор прокомментировал и сам осуждённый экс-министр. Он заявил, что не считает себя виновным и имеет право обжаловать решение. 

 

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#приговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
49
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