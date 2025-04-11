Приговор автору сатирического Instagram-паблика Qaznews24 Темирлану Енсебеку огласили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Дело по обвинению в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (часть 1 статьи 174 УК РК) рассмотрели в Наурызбайском районном суде.

Установлено, что подсудимый, являясь администратором Instagram-паблика с аудиторией более 34 тысяч человек, разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом, содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса.

"Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан. Вина подсудимого подтверждена материалами дела, включая заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протоколами допросов и вещественными доказательствами", - сообщили в суде.

Темирлан Енсебек вину не признал.

Суд признал молодого человека виновным. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчётных показателей либо ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При вынесении решения учитывалось, что подсудимый ранее не судим, но при этом, не раскаялся в противоправном деянии.

"Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью", - заявили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.