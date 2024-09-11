Мама пропавшего трёхлетнего мальчика в Жетысу рассказала подробности об исчезновении

В посёлке Коксу области Жетысу потерялся трёхлетний мальчик. Его поисками вот уже пятый день занимаются местные жители, сотрудники полиции, спасатели, военные и волонтёры. Всего около 400 человек. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с мамой мальчика и узнать подробности поисковой операции.

Суббота, 7 сентября, был обычным днём для Айнур Бекжановой, многодетной мамы из посёлка Коксу. Девять её детей, благополучно отучившись первую учебную неделю, радостно играли во дворе. Никто из них не заметил, как трёхлетний Алдияр, седьмой из детей, вышел за пределы двора.

"Он никогда не уходил далеко. Обычно он играл рядом, в своей зоне комфорта. Он любит играть наедине. Такая у него особенность. Но он не аутист, сразу скажу. А то некоторые СМИ распространяют информацию, что мой сын аутист. Ничего подобного. Да, он мало говорит. Он умеет говорить "мама" и "папа", - рассказывает Айнур, едва сдерживая слёзы.

Женщина уверенна, что её ребёнок жив.

"Он просто заблудился. Я это чувствую. Он мог зайти в чей-то дом, когда блуждал, но он не может быть в опасности", - сказала Айнур.

Когда семья обнаружила пропажу малыша, а это около 10 утра, Айнур в течение часа пыталась найти Алдияра самостоятельно, стучась в каждую дверь своих соседей. Никакой след не выдал местоположение мальчика. После этого она обратилась в полицию.

"Очень быстро вокруг нашего дома собралась толпа из 400 людей – местные жители, сотрудники полиции, ЧС, волонтёры и даже военные", - рассказывает Айнур.

В течение четырёх дней с утра и до ночи они осматривали все потенциально опасные места: канализационные люки, заброшенные строения, пустыри. Сегодня пятый день. Участники поисков осматривают каждый дом, придомовые территории, огороды, сараи и погреба.

Все эти пять дней мама Алдияра молится и просит у Всевышнего вернуть ей малыша.

"Здесь нет места для обид. Это испытание, которое послал нам Всевышний. Мы с мужем пройдём через это вместе. Это испытание нас укрепит", - продолжает она.

Айнур рассказала о том, как они объяснили старшим детям, что произошедшее не их вина.

"Мы с мужем сели, поговорили с ними, объяснили, что в этом нет ни вашей, ни нашей вины. Это испытание", - сказала она.

Несмотря на свои страхи, Айнур продолжает оставаться сильной для своих детей, давая им понять, что надо держать дух.

"Когда я плачу, они плачут вместе со мной. Когда я держу себя в руках, я вижу, что они спокойны. Дети всё чувствуют", - говорит она.

Айнур рассказала, что к ним в село приезжали разные экстрасенсы и ясновидящие, услышав об их беде.

"Мы их не звали, сами узнают из ориентировки и приезжают. Из Астаны, Караганды, Жаркента, Ташкента звонили. Все как один говорят: ребенок жив, найдётся. Он сыт, сидит где-то. Говорят, что кто-то нашёл его, когда он блуждал, завёл к себе домой, согрел и накормил. С ребёнком всё в порядке, но тот человек боится выпускать его из-за большого количества полиции и волонтёров", - говорит Айнур.

Женщина рассказывает, что у Алдияра есть привычка сосать большой палец правой руки. Этим он сам себя успокаивает. Мама мальчика надеется, что и сейчас, в чужом доме, Алдияр спокоен и в безопасности.

"Я уверена, что мы его найдем. Я чувствую, что он ждёт нас. Он сильный, он наш Алдияр. Я жду, когда кто-то, кто его нашёл, выйдет на улицу. Надеюсь, это произойдёт уже сегодня", - с глубоким вздохом заявляет Айнур.

Результата нет

В поисках участвуют сразу несколько волонтёрских организаций. С представителями двух из них нам удалось поговорить.

Организация "Лидер.KZ" направила на поиски в село Коксу порядка 15 волонтёров.

"Пока поиски не дают никаких результатов. Мы уже всё прошли, всё проверили. Предположительно, мальчик в воде, опять же это не точно. Никто ничего не видел. Естественно, это посёлок, камер никаких нет", - рассказывает волонтёр "Лидер.KZ" Матвей Шведин.

Руководитель другой волонтёрской организации Халида Кусанова также рассказала о проделанной работе, которая пока не принелса результатов.

"Мы, волонтёрская организация "Делай добро. Текели", приступили к поискам 8 сентября. Результатов никаких не было. Прочищали поля, речки, по домам и огородам ходили, соседей опрашивали. Полностью как положено совместно с сотрудниками полиции. Полицейские почти со всех районов приехали. МЧС, кинологи работают. Жители вышли на поиски. Приезжают жители из ближайших районов. Местный аким участвует в поисках вместе с народом. Если есть какие-то вопросы, помогает нам. Солдаты Нацгвардии задействованы", - сказала она.

Волонтёр поделилась своими версиями исчезновения.

"Предполагаем, что ребёнок в речке утонул. Есть ещё одна версия. Главная дорога не далеко от дома. Может, машина сбила и забрала с собой. Версий много. Но конкретно ничего сказать нельзя. Потому что нет зацепки", - подчеркнула Халида Кусанова.

В полиции Жетысу сообщили, что по данному факту полицией начато досудебное расследование, задействовано около 100 человек личного состава.

"В регион направлены сотрудники оперативных служб, местной полицейской службы и административной полиции. Проводится проческа местности, проверяются близлежащие фермы, опрашиваются местные жители. Просматриваются потенциально опасные объекты, как канализационные люки, выгребные ямы, заброшенные строения и пустыри", - сказали в ДП.

В поисках также участвуют около 15 спасателей ДЧС области Жетысу.

"Поступило сообщение: пропал ребенок. Мы посмотрели, река Муканшы находится в 50 метрах от дома мальчика. Логично, что возникает версия, что упал в реку. Но случаи бывают разные. Может, это случай полиции. Она со своей стороны ищет. Волонтеры прочесывают местность. Мы на воде и вдоль реки ищем. Наши спасатели ведут поиски на воде с погружением. Ведется обследование русла реки Муканшы и близлежащей территории, выгребных ям, которые находятся в самом поселке", - комментирует пресс-служба ДЧС

По информации спасателей, поисковые работы на данный момент продолжаются.