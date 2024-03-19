Приемные профессиональные семьи появятся в Казахстане

В рамках законопроекта по вопросам образования и защиты прав ребенка Минпросвещения РК предложено введение института приемной профессиональной семьи. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Приемная профессиональная семья станет формой временного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, пострадавших от жестокого обращения в семьи казахстанских граждан сразу после выявления минуя организации для детей-сирот. Законопроект предусматривает безусловное приоритетное право родителей на воспитание своего ребенка, права родственников ребенка на устройство детей в их семьи. В исключительных случаях, когда жизни и здоровью детей будет угрожать опасность и не окажется родственников дети будут направлены в приемные профессиональные семьи. Такая модель защиты прав детей существует и на сегодняшний день", - подчеркнул Едил Оспан.

Министерством разрабатывается стандарт сопровождения приемных профессиональных семей, включающий в себя порядок проведения беседы, консультаций с семьей, выезда в семью, составление телефонных диалогов, анкетирования.

Общий контроль за приемными профессиональными семьями будет осуществляется органами опеки.