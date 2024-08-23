Прием заявок по льготной ипотеке для молодежи начнется 4 сентября в Астане

Документы по программе льготного кредитования "Елорда Жастары" можно подать до 10 сентября на портале birge.astana.kz, передаёт BaigeNews.

Условия программы: ипотека до 18 млн тенге под 5% сроком до 19 лет, а первоначальный взнос - 10%.



Участвовать могут все жители Астаны с пропиской в возрасте до 35 лет. Другие требования:



- наличие постоянной регистрации в городе Астане не менее последнего года непрерывно и регистрация в городе Астане совместно проживающих с ним членов его семьи (дети, супруга(-и) при наличии) на момент подачи заявки;

- наличие сберегательного счета в АО "Отбасы банк" с остатком на счете суммы первоначального взноса в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) на момент подачи заявки;

- стаж официальной работы в выбранной сфере в городе Астане не менее последнего года на момент подачи заявления, подтверждаемый выпиской с пенсионного счета;



Другие подробности и перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте "Жилищного фонда".