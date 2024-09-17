Прием заявок на участие в программе арендного жилья начинается в Астане
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В Астане 23 сентября стартует прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа" для категорий "Многодетные семьи" и "Социально уязвимые слои населения", передаёт BaigeNews со ссылкой официальный сайт столиного акимата.
Заявки принимаются с 23 сентября 2024 года с 09:00 часов по 7 октября 2024 года до 18.00 часов через электронный портал birge.astana.kz.
Количество квартир для категории "Многодетные семьи" — 223 квартиры (в том числе 69 квартир объем прошлого периода).
Количество квартир для категории "Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" — 154 квартиры.
Количество квартир для других категорий "Социально уязвимые слои населения" — 458 квартир.
Тип жилья: арендное жилье без права выкупа.
Местоположение объектов: г. Астана, в районе шоссе Коргалжын; пр. Нургиса Тлендиева; в районе трассы Астана-Караганда.
"Отметим, что отбор участников проводится согласно дате постановки на очередь и учитывается состав семьи. Заявки на участие могут подать очередники всех годов постановки на очередь, однако, среди подавших заявки пройдут те, кто стоит в очереди раньше остальных", - говорится в сообщении Управления жилья и жилищной инспекции Астаны.
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