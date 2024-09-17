Прием заявок на участие в программе арендного жилья начинается в Астане

В Астане 23 сентября стартует прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа" для категорий "Многодетные семьи" и "Социально уязвимые слои населения", передаёт BaigeNews со ссылкой официальный сайт столиного акимата.

Заявки принимаются с 23 сентября 2024 года с 09:00 часов по 7 октября 2024 года до 18.00 часов через электронный портал birge.astana.kz.

Количество квартир для категории "Многодетные семьи" — 223 квартиры (в том числе 69 квартир объем прошлого периода).

Количество квартир для категории "Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" — 154 квартиры.

Количество квартир для других категорий "Социально уязвимые слои населения" — 458 квартир.

Тип жилья: арендное жилье без права выкупа.

Местоположение объектов: г. Астана, в районе шоссе Коргалжын; пр. Нургиса Тлендиева; в районе трассы Астана-Караганда.