Прием заявок на строительство АЭС приостановили в Казахстане

Правительство приостановило прием заявок на строительство атомной электростанции в Казахстане. Но консультации с потенциальными подрядчиками и обсуждение этой темы с общественностью продолжаются. Об этом сообщил министр энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Мы приостановили рассмотрение заявок потенциальных вендоров по строительству атомной станции. Сейчас проводим только консультации, если есть инициатива со стороны потенциальных вендоров. Отслеживаем общественное мнение", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане вынесут на референдум. Дата его пока неизвестна. Как неизвестно и то, какая компания будет заниматься возведением АЭС, если казахстанцы проголосуют за.

Шорт-лист претендентов в министерстве энергетики составили ещё в конце лета. В него вошли китайская, корейская, российская и французская компании. Отбирали потенциальных подрядчиков по опыту строительства и успешной эксплуатации той реакторной технологии, которую планируют запустить в Казахстане.