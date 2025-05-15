Национальный центр тестирования завершил прием заявлений на участие в основном этапе ЕНТ. Тестирование начнется уже 16 мая и продлится до 7 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Для участия в ЕНТ в этом году зарегистрировались около 216 тысяч абитуриентов. С учетом возможности пройти тестирование дважды общее количество поданных заявлений составило порядка 399 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с 2024 годом.

Большинство участников (75%) выбрали сдачу теста на казахском языке, около 25% — на русском, и 266 человек — на английском. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов вновь стала "Математика-Физика" (16,5%), за ней следуют "Биология-Химия" (15,6%) и "Математика-Информатика" (9,7%).

Из-за ранней жары в некоторых регионах страны тестирование в 2025 году начинается почти на месяц раньше. При этом формат ЕНТ остается неизменным: 120 заданий, 140 баллов, 240 минут. Абитуриенты будут сдавать три обязательных и два профильных предмета, выбранных при подаче заявления.

Также сохраняется правило двух попыток: в конкурсе на образовательные гранты будет учитываться лучший результат. Для подготовки выпускников предусмотрены пробные онлайн-тесты, доступ к тематическому анализу после каждой попытки, а также опубликованные заранее списки дат, терминов и литературных произведений по соответствующим предметам.

В целях обеспечения честности при тестировании каждому участнику будет выдан индивидуальный вариант. Будут применяться металлоискатели, глушители связи, а также видеонаблюдение. В случае нарушений результаты теста будут аннулированы.

Пороговые баллы также остались прежними: от 50 баллов для поступления в обычные вузы и до 75 — для специальностей в области права и педагогики. Сертификаты с результатами будут доступны в личном кабинете после рассмотрения возможных апелляций.