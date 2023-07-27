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По информации департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК, прием документов в колледжи продлится до 20 августа текущего года, передаёт Baigenews.kz.

В этом году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. В целом планируется охватить более 130 тысяч абитуриентов государственным образовательным заказом.

По поручению главы государства госзаказ переориентирован на технические специальности. В основном госзаказ увеличен по таким направлениям, как геология, горнодобывающая промышленность, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство и коммунальное хозяйство и др.

Также с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. При этом работадатель берет на себя обязательство организации практики и дальнейшего трудоустройства выпускников колледжей. В этом году планируется принять дополнительно 10 тыс. студентов по заявкам предприятий.