Приехал в Шымкент с паспортом СССР и попал в рабство: пожилого иностранца пытаются вернуть семье
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70-летний Валерий Морозов почти 20 лет назад приехал в Казахстан из Узбекистана на заработки. По своей доверчивости он попал в трудовое рабство. Вырваться из каторги ему удалось, но вернуться к семье на родину он так и не смог. Вот уже несколько месяцев мужчина вынужден жить в центре адаптации г. Шымкента. В подробностях сложной истории разбирался журналист BaigeNews.kz.
В Казахстан Валерий Морозов приехал в далеком 2005 году из узбекского города Чирчик. Неизвестные пообещали мужчине хорошее трудоустройство и достойную зарплату на которую он мог бы прокормить семью, тогда Валерий даже не подозревал, что окажется в такой тяжелой ситуации, и больше возможно никогда не увидит своих детей.
"Жил я с детьми и женой в Узбекистане. После смерти супруги, с которой прожили, душа в душу 15 лет, наверное, от отчаяния решил уехать в Казахстан в Шымкент на работу. Мне пообещали помочь с жильем и хорошей заработной платой на стройке. В итоге я проработал всего полгода и меня увезли в неизвестном направлении, в аул. По профессии я сварщик, но, там пришлось работать чабаном. Деньги мне не давали, работал за еду", - вспоминает Валерий.
По его словам обращались с ним жестоко, могли применить силу или вовсе не кормить. Мужчину избивали так, что повредили спину, попытки сбежать были безуспешными. Долгие годы он был оторван от мира, а отпустили его только когда на ферме случилось ЧП.
"Ферма, где я работал – сгорела, и хозяин отпустил меня, куда глаза глядят, привезли в село Белые воды и высадили. Оттуда я смог добраться до города. Там встретил неравнодушных людей, они заселили меня в хостел и оплатили проживание за два дня", - делится воспоминаниями Валерий.
Сотрудники хостела с просьбой помочь Валерию Константиновичу обратились к волонтёрам Lider.kz. Координатор движения по поиску людей Людмила Герасимова не смогла пройти мимо беды человека оставшегося без документов и брошенного на произвол судьбы. Вот только вернуть мужчину к родным оказалось невозможно.
"Про дедушку мы узнали, когда нам позвонили из хостела. Сообщили, что у них живет человек, он в годах, и у него, заканчивается оплата за проживание. Стали ему помогать, открыли сбор, собрали деньги на питание, на расходы. Решили вернуть его на родину, и тут возникла самая большая проблема. У него, оказывается, был советский паспорт, а в Узбекистане лишь оформлен вид на жительство. Затем выяснилось, что родился он в Таджикистане, затем долгое время жил в России и после уехал в Узбекистан, откуда потом приехал на заработки в Казахстан. К слову его "работодатели" привезли Валерия Морозова, сюда нелегально, то есть границу он пересек незаконно с красным паспортом. И теперь необходимо отправлять запросы сразу в несколько государств. Когда он приехал в нашу страну у него был только вид на жительство и паспорт гражданина СССР, естественно все у него забрали и теперь он вовсе без каких-либо справок и документов", - объясняет сложную ситуацию Людмила Герасимова.
На сегодняшний день именно неравнодушные волонтеры обеспечивают и помогают Валерию Морозову. Сейчас он находится в центре адаптации для людей без определённого места жительства.
"Мы его навещаем, привозим все необходимое: лекарства, продукты, одежду. Сейчас он находится на нашем попечении. Писать заявление в полицию и рассказывать о пережитом, по словам самого Валерия, толку нет. Так как люди, у которых он работал, давно умерли, и столько лет прошло, просто нет смысла ворошить прошлое. Сейчас у него одно желание — вернуться к детям. Ему нужна помощь с документами, как-то, чтобы посодействовало посольство, эмиграция. Все-таки он тут в рабстве находился…", - говорит Людмила.
Шымкентским активистам все же удалось найти и связаться с родными Валерия Морозова, они подтвердили его личность.
"Мы сразу обратились в Узбекистан к нашим коллегам волонтерам. Буквально через месяц их волонтер нашел родственников. Дочь Валерия напрямую связалась с нами, и до сих пор на связи, пытается со своей стороны помочь, высылает документы, подтверждающие его брак с ее матерью. В Узбекистане у него была квартира, он был в ней прописан. Но когда жена Валерия, умерла, родственники продали квартиру, и так он оказался на улице. Видимо от безысходности он решил уехать на заработки в Шымкент и попал в такую ситуацию. Буквально по крупицам дочь собирает всю информацию, данные и справки, хочет встретиться с отцом. Пока по личным причинам приехать в Казахстан она не может, но очень переживает за отца", - делится руководитель Lider.kz.
В правовом центре женских инициатив "Сана Сезім", который на протяжении многих лет занимается выявлением и документированием лиц с неопределенным гражданством нам сообщили, что ежегодно в рабстве оказываются более сотни людей.
"За 2023 год нашей организацией было идентифицировано и выявлено 175 лиц, которые оказались пострадавшими от деятельности торговли людьми. За 2024 год было выявлено 122 человека, которые также стали пострадавшими от сексуальной трудовой эксплуатации и попрошайничества", - отмечает директор ОО "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезiм" Шахноза Хасанова.
Каждому кто пережил рабство, оказывается индивидуальная помощь и поддержка. В центре помогают как в медицинском, психологическом плане, так и с восстановлением документов.
В центре "Сана Сезім" рассказали, что в первую очередь у людей, которые попадают в трудовое рабство, преступники забирают документы, что усложняет дальнейшее возвращение жертвы к своим родным.
"Мы часто сталкиваемся с тем, что люди, которые пострадали от торговли людьми, имели проблемы с документами. Есть случаи, когда у пострадавших были паспорта советского образца 1974 года, и чтобы восстановить их личность требовалось собрать большой пакет документов", - объясняет директор ОО "Правового центра женских инициатив.
В случае Валерия Морозова его возвращение домой зависит от инстанций, от которых сейчас в центре ждут ответа. Не исключено что эта процедура может затянуться на годы.
"К большому сожалению, процесс документирования занимает очень много времени. Это зависит не только от нашей организации, но и от ответов, которые мы получаем на запросы, отправленные в другие страны. Некоторые нам отвечают очень оперативно в течение двух- трех месяцев, в течение полугода могут ответить, а иногда ждем ответа один или два года. У нас в процессе имеются дела, которые, длятся на протяжении трех лет", - объяснила Шахноза Хасанова.
Начальник отдела Управления миграционной службы ДП города Шымкент Ердаулет Маткаримов также отметил, что держит ситуацию с Валерием Морозовым на контроле. На сегодняшний день с помощью запросов в миграционной службе пытаются выяснить какое именно гражданство мужчины.
"По данному вопросу мы проводим большую работу. Морозов Валерий Константинович, 10.05.1954 года рождения, уроженец Республики Таджикистан. По сведениям базы данных документирования населения МВД РК документами удостоверяющими личность гражданина РК - не документирован. В настоящие время совместно с ОО "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім"" проводится работа по установлению принадлежности В. Морозова к гражданству другого государства. С его слов он гражданин России, получил разрешение на постоянное проживание в Узбекистане, и сейчас нами проводятся все процедуры, отправляем запросы в соответствующие органы для определения его гражданства", - сообщили в ведомстве.
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