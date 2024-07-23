Приехал в Шымкент с паспортом СССР и попал в рабство: пожилого иностранца пытаются вернуть семье

70-летний Валерий Морозов почти 20 лет назад приехал в Казахстан из Узбекистана на заработки. По своей доверчивости он попал в трудовое рабство. Вырваться из каторги ему удалось, но вернуться к семье на родину он так и не смог. Вот уже несколько месяцев мужчина вынужден жить в центре адаптации г. Шымкента. В подробностях сложной истории разбирался журналист BaigeNews.kz.

В Казахстан Валерий Морозов приехал в далеком 2005 году из узбекского города Чирчик. Неизвестные пообещали мужчине хорошее трудоустройство и достойную зарплату на которую он мог бы прокормить семью, тогда Валерий даже не подозревал, что окажется в такой тяжелой ситуации, и больше возможно никогда не увидит своих детей.

"Жил я с детьми и женой в Узбекистане. После смерти супруги, с которой прожили, душа в душу 15 лет, наверное, от отчаяния решил уехать в Казахстан в Шымкент на работу. Мне пообещали помочь с жильем и хорошей заработной платой на стройке. В итоге я проработал всего полгода и меня увезли в неизвестном направлении, в аул. По профессии я сварщик, но, там пришлось работать чабаном. Деньги мне не давали, работал за еду", - вспоминает Валерий.

По его словам обращались с ним жестоко, могли применить силу или вовсе не кормить. Мужчину избивали так, что повредили спину, попытки сбежать были безуспешными. Долгие годы он был оторван от мира, а отпустили его только когда на ферме случилось ЧП.

"Ферма, где я работал – сгорела, и хозяин отпустил меня, куда глаза глядят, привезли в село Белые воды и высадили. Оттуда я смог добраться до города. Там встретил неравнодушных людей, они заселили меня в хостел и оплатили проживание за два дня", - делится воспоминаниями Валерий.

Сотрудники хостела с просьбой помочь Валерию Константиновичу обратились к волонтёрам Lider.kz. Координатор движения по поиску людей Людмила Герасимова не смогла пройти мимо беды человека оставшегося без документов и брошенного на произвол судьбы. Вот только вернуть мужчину к родным оказалось невозможно.

"Про дедушку мы узнали, когда нам позвонили из хостела. Сообщили, что у них живет человек, он в годах, и у него, заканчивается оплата за проживание. Стали ему помогать, открыли сбор, собрали деньги на питание, на расходы. Решили вернуть его на родину, и тут возникла самая большая проблема. У него, оказывается, был советский паспорт, а в Узбекистане лишь оформлен вид на жительство. Затем выяснилось, что родился он в Таджикистане, затем долгое время жил в России и после уехал в Узбекистан, откуда потом приехал на заработки в Казахстан. К слову его "работодатели" привезли Валерия Морозова, сюда нелегально, то есть границу он пересек незаконно с красным паспортом. И теперь необходимо отправлять запросы сразу в несколько государств. Когда он приехал в нашу страну у него был только вид на жительство и паспорт гражданина СССР, естественно все у него забрали и теперь он вовсе без каких-либо справок и документов", - объясняет сложную ситуацию Людмила Герасимова.

На сегодняшний день именно неравнодушные волонтеры обеспечивают и помогают Валерию Морозову. Сейчас он находится в центре адаптации для людей без определённого места жительства.

"Мы его навещаем, привозим все необходимое: лекарства, продукты, одежду. Сейчас он находится на нашем попечении. Писать заявление в полицию и рассказывать о пережитом, по словам самого Валерия, толку нет. Так как люди, у которых он работал, давно умерли, и столько лет прошло, просто нет смысла ворошить прошлое. Сейчас у него одно желание — вернуться к детям. Ему нужна помощь с документами, как-то, чтобы посодействовало посольство, эмиграция. Все-таки он тут в рабстве находился…", - говорит Людмила.

Шымкентским активистам все же удалось найти и связаться с родными Валерия Морозова, они подтвердили его личность.

"Мы сразу обратились в Узбекистан к нашим коллегам волонтерам. Буквально через месяц их волонтер нашел родственников. Дочь Валерия напрямую связалась с нами, и до сих пор на связи, пытается со своей стороны помочь, высылает документы, подтверждающие его брак с ее матерью. В Узбекистане у него была квартира, он был в ней прописан. Но когда жена Валерия, умерла, родственники продали квартиру, и так он оказался на улице. Видимо от безысходности он решил уехать на заработки в Шымкент и попал в такую ситуацию. Буквально по крупицам дочь собирает всю информацию, данные и справки, хочет встретиться с отцом. Пока по личным причинам приехать в Казахстан она не может, но очень переживает за отца", - делится руководитель Lider.kz.

В правовом центре женских инициатив "Сана Сезім", который на протяжении многих лет занимается выявлением и документированием лиц с неопределенным гражданством нам сообщили, что ежегодно в рабстве оказываются более сотни людей.

"За 2023 год нашей организацией было идентифицировано и выявлено 175 лиц, которые оказались пострадавшими от деятельности торговли людьми. За 2024 год было выявлено 122 человека, которые также стали пострадавшими от сексуальной трудовой эксплуатации и попрошайничества", - отмечает директор ОО "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезiм" Шахноза Хасанова.

Каждому кто пережил рабство, оказывается индивидуальная помощь и поддержка. В центре помогают как в медицинском, психологическом плане, так и с восстановлением документов.

В центре "Сана Сезім" рассказали, что в первую очередь у людей, которые попадают в трудовое рабство, преступники забирают документы, что усложняет дальнейшее возвращение жертвы к своим родным.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что люди, которые пострадали от торговли людьми, имели проблемы с документами. Есть случаи, когда у пострадавших были паспорта советского образца 1974 года, и чтобы восстановить их личность требовалось собрать большой пакет документов", - объясняет директор ОО "Правового центра женских инициатив.

В случае Валерия Морозова его возвращение домой зависит от инстанций, от которых сейчас в центре ждут ответа. Не исключено что эта процедура может затянуться на годы.

"К большому сожалению, процесс документирования занимает очень много времени. Это зависит не только от нашей организации, но и от ответов, которые мы получаем на запросы, отправленные в другие страны. Некоторые нам отвечают очень оперативно в течение двух- трех месяцев, в течение полугода могут ответить, а иногда ждем ответа один или два года. У нас в процессе имеются дела, которые, длятся на протяжении трех лет", - объяснила Шахноза Хасанова.

Начальник отдела Управления миграционной службы ДП города Шымкент Ердаулет Маткаримов также отметил, что держит ситуацию с Валерием Морозовым на контроле. На сегодняшний день с помощью запросов в миграционной службе пытаются выяснить какое именно гражданство мужчины.