После крупного поражения футбольного клуба "Атырау" в матче против алматинского "Кайрата" (0:4), эмоции вышли из-под контроля — один из болельщиков угрожал расправой игрокам команды, заявив, что приедет в Атырау "лично разбираться", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл сразу после окончания встречи 4-го тура Казахстанской Премьер-лиги, которая состоялась 16 апреля в Алматы.

Разгромный счёт — 0:4 — не на шутку разозлил фанатов "Атырау". Один из них начал кричать в адрес игроков с трибуны. На эмоции болельщика ответил капитан команды, полузащитник Ринат Джуматов, вступив с ним в жесткую перепалку.

Футболист не сдержал эмоций и резко отреагировал на критику, после чего фанат пообещал лично приехать в Атырау, чтобы "поговорить" с игроками. Всё происходящее сняли на видео — и именно это видео уже разошлось по соцсетям, вызвав бурные споры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @hochu.pitsu

Клип с конфликтом быстро стал вирусным. В комментариях мнения разделились: одни встали на сторону игроков, уставших от неконструктивной агрессии фанатов, другие сочли, что капитан команды должен вести себя сдержаннее — особенно в общении с болельщиками.

Официальных комментариев от ФК "Атырау" или КФФ на момент публикации не последовало. Неясно также, будет ли идентифицирован и привлечён к ответственности фанат, угрожавший игрокам.

Матч, напомним, завершился уверенной победой "Кайрата". Первый мяч забил 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, поразив ворота "Атырау" уже на 49-й секунде.