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Азаттык Сегодня, 11:52
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Фото: Азаттык

Приедет ли Путин в Казахстан?

В кулуарах Съезда мировых религий журналисты поинтересовались у министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, приедет ли Владимир Путин в Казахстан и есть ли вероятность введения вторичных санкций для нашей страны, сообщает BaigeNews.kz.

"Президент России приедет в Казахстан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что президент России примет (в нём) участие в середине октября. Мы ожидаем официального подтверждения. В каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи", - ответил министр.

На вопрос о вторичных санкциях для Казахстана глава МИД ответил:

"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкции на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США".

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#МИД #Санкции
Сегодня, 11:52
329
Журналист
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