Придать официальный статус языку жестов предложили в Казахстане

Запрос заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой относительно статуса языка жестов и поддержки людей с нарушениями слуха адресовала депутат мажилиса Гульдара Нурумова, передаёт BaigeNews.kz.

В своем Послании президент поставил цель – создать справедливое и инклюзивное общество. Однако для полноценной реализации задачи, по мнению депутата, необходимо уделить особое внимание потребностям одной из наиболее уязвимых категорий граждан – людей с нарушениями слуха и речи.

Казахстан является участником Конвенции ООН о правах инвалидов и факультативного протокола к ней. Международные договоры обязывают государства признавать использование жестовых языков как официальной формы общения для лиц с нарушениями слуха.

"На сегодня язык жестов в нашей стране до сих пор не имеет официального статуса. Это существенно ограничивает права и возможности людей, страдающих потерей слуха. Для людей с такими проблемами язык жестов – это не просто средство общения, это их родной язык, окно в мир. Люди с нарушениями слуха составляют часть нашего общества. Они обладают талантами, знаниями и стремлением к самореализации. Однако существующая система не всегда позволяет им раскрыть свой потенциал и полноценно интегрироваться в трудовую жизнь. Поэтому, мы обязаны создать все возможные условия, при которых каждый гражданин нашей страны мог бы реализовать свой потенциал", - заявила депутат.

Она предложила разработать и внедрить методики раннего развития детей с нарушениями слуха, с использованием жестового языка; придать жестовому языку статус официального средства общения; обеспечить образовательные учреждения квалифицированными сурдопедагогами и сурдопереводчиками; увеличить время сурдоперевода на телепрограммах, а также увеличить размер окон для сурдопереводчика до 1\6 части телеэкрана, расширить применение субтитров. А также предоставлять услуги специалиста жестового языка в онлайн формате больным туберкулезом, инфекционными и венерическими заболеваниями.

Реализация данных мер, по мнению Нурумовой, позволит создать более инклюзивное общество, в котором каждый будет чувствовать себя ценным и нужным.