Причины загрязнения Балхаша назвало Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев рассказал, что влияет на ухудшение качества воды в озере Балхаш, передаёт BaigeNews.kz.

Вопросы сохранения трансграничных водных ресурсов обсуждали эксперты на встрече в Балхаше. Здесь прошёл двухдневный международный водно-климатический форум "Балхаш-2024: вызовы и решения", рассказали в Минэкологии и природных ресурсов РК.

На форуме вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев отметил несколько проблемных вопросов по озеру Балхаш. Один из них — загрязнение озера.

"Промышленные предприятия и сельское хозяйство вносят свой вклад в загрязнение воды тяжёлыми металлами, пестицидами и другими вредными веществами. Это ухудшает качество воды и негативно сказывается на биологических видах, обитающих в озере", — сказал Мансур Ошурбаев.

Напомним, в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в стране очищают берега водоёмов от стихийных свалок. За два месяца акция объединила в области 112 тыс. человек, ликвидировано 367 несанкционированных свалок, посажено почти 127 тыс. деревьев.