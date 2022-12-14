Причины роста цен на продукты, сотовую связь и такси назвали в АЗРК

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Из 19 позиций социально значимых товаров потребления в РК девять импортозависимы передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по стабилизации цен на продукты, сотовую связь и такси.

Говоря о резком росте цен на продукты в 2022 году, Рустам Ахметов пояснил, что основное увеличение стоимости произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально значимых товаров потребления – девять импортозависимы. Представитель агентства пояснил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, где в текущем году по данным ФАО также наблюдалось удорожание цен на 35%. Это привело к росту цен на социально значимые продовольственные товары и в Казахстане, на 21,3% на текущий момент.

Он привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%. При этом четыре действующих завода также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

"К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям. Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования", – пояснил представитель агентства.

Ахметов добавил, что во избежание ограничений реализации сахара на монополизированном рынке, АЗРК предлагает реализовывать продукцию на товарной бирже, учитывая, что сахар давно уже является биржевым товаром. Также Правительство планирует снабдить заводы оборотными средствами от двух дополнительных субъектов рынка: СПК и торговых сетей. Это позволит сахарным заводам получить оборотные средства на покупку сырья и стабилизировать ценообразование на рынке. В связи с этим уже в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в текущем году, не должно быть.

Вместе с тем первый заместитель АЗРК обратил внимание на то, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок и пр.

"Это все не способствует стабильности в сфере АПК и у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, что получит ли он завтра урожай или необходимую прибыль. В результате это негативно влияет на развитие товаропроизводства и зачастую фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов. Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим, для нас ключевым направлением работы является не контрольные мероприятия, а развитие сельхозтоваропроизводства. Нам надо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен. Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно", – заявил Ахметов.

Он привел в пример мясо говядины, социальный хлеб, которые дорожали не так резко, как сахар.

Говоря о сотовых операторах, представитель Агентства пояснил, что данный рынок необходимо демонополизировать. Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора "Казахтелеком" субъектов смежных рынков – сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс – аукцион.

"Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании и выбор людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить", – пояснил спикер.

На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс. Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

"В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом, на данном рынке есть конкуренция. Помимо "Яндекс. Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", – пояснил замглавы АЗРК.

Подводя итоги работы Агентства, Ахметов отметил, что в сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки. При этом в 70% случаев бизнес добровольно их исполняет.