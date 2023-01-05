Причины применения оружия в отношении нападавших в январе 2022 назвали в МВД

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Министр МВД Марат Ахметжанов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, назвал причины применения оружия в отношении нападавших во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии были оснащены специальными средствами нелетального действия. При столкновениях с нападавшими они применялись для восстановления общественного порядка.

"Это международная практика", - подчеркнул министр.

Использование этих средств осуществлялось в строгом соответствии с Законом "О правоохранительной службе". Для этого были все основания, утверждает Марат Ахметжанов.

По его словам, в связи с большим количеством протестующих – силы и средства полиции и Национальной гвардии были мобилизованы на центральной площади. В 00.30 час пятого января площадь и городской акимат были подвергнуты массированному нападению со стороны многотысячной толпы, прибывшей одномоментно с разных районов города.

"В нападениях на полицейских использовались арматуры, бутылки с зажигательной смесью, брусчатка, камни и т.д. Осуществили попытку захвата городского акимата, но были вытеснены. При этом, ими совершены поджоги и повреждения полицейских автомашин, захвачена коммунальная техника".

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населению, а также сотрудникам по вооруженным преступникам было применено оружие. Оружие применялось в соответствии со статьей 61 Закона "О правоохранительной службе" (Применение огнестрельного и иного оружия). Для этого имелись все основания, подчеркнул министр.

"Трагедия могла быть ещё масштабнее, если бы сотрудники не выполнили комплекс мер, предусмотренных Законом. Прокуратурой дана правовая оценка. Их применение признано правомерным".

По его словам, по схожему сценарию происходили массовые беспорядки в Алматы. В городе пятого января уже в 12.30 часов подверглись атакам три подразделения полиции. В отношении нападавших применялись спецсредства нелетального действия.

Во второй половине дня нападениям подверглись семь оружейных магазинов.