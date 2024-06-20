Причины опозданий поездов Казахстане назвали в КТЖ

Высокая изношенность, ремонт и паводки. Таковы основные причины опозданий поездов считает председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Эти проблемы были. Здесь объективные причины. Первая причина, мы не раз говорили, что сейчас большая идет изношенность инфраструктуры. Порядка 56 % - это изношенность нашей инфраструктуры.Магистральный ход изношен. Для нас самая главная задача - это обеспечение безопасности. На железной дороге, на магистрали ежегодно в летний период проводятся ремонтно-путевые работы. И если смотреть в прошлый и этот год, очень большие проводятся ремонты, порядка 1400 километров. Это и текущие ремонты, где-то модернизация. Их ведут именно в летний период для того, чтобы поддержать уровень безопасности", - сказал в кулуарах сената Жанибек Тайжанов.

Он также рассказал, как на инфраструктуру повлияли паводки.

"Как вы знаете, в этом году очень много было паводков, при этом в паводковый сезон железная дорога устояла, не было никаких проблем, но после выхода с паводок очень много выплесков и необходимость поддержание пути, оно существует. В связи с ремонтными работами и происходят задержки пассажирских поездов. Это в летнее время. В зимнее время. Как вы знаете, прошлая зима была очень такая... аномальное в плане того, что, если вы помните, в декабре месяце даже по Жамбылской области объявляли ЧС. В декабре по Жамбылской области у нас встало порядка 30 пар поездов. И поезда стояли, не могли разъехаться по причине того, что был обрыв контактной сети, были очень сильные порывы ветра. И восстановительные работы тяжело делались и продолжались достаточно долго. Вот одна из причин", - резюмировал спикер.