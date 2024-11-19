Причину загадочной смерти Брюса Ли раскрыли спустя 51 год
Сегодня, 02:09
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Сегодня, 02:09Сегодня, 02:09
133Фото: pixabay.com
Испанские медики утверждают, что причина смерти мастера боевых искусств Брюса Ли не обезболивающий препарат или заказ мафии, а вода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Об этом говорится в статье, которую сотрудники мадридского научного института опубликовали в Clinical Kidney Journal. Они проанализировали данные вскрытия и выявили редкую болезнь у главного "дракона" середины XX века — гипонатриемию, из-за которой почки не могут выводить избыток воды из организма. Проще говоря, в его голове скопилось слишком много жидкости.
Именно это стало причиной отёка мозга Брюса 20 июня 1973 года, а не заказ неких гангстеров, таблетка от боли в голове и множество других конспирологических гипотез.
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