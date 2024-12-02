  • 2 Декабря, 01:24
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Причину задержания журналиста Алексея Пивоварова назвали в Узбекистане

Он был задержан со съёмочной группой в Нукусе.

Сегодня, 00:36
АВТОР
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Telegram-канал Alexey_Pivo_varov Сегодня, 00:36
Сегодня, 00:36
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Фото: Telegram-канал Alexey_Pivo_varov

Причину задержания российского журналиста Алексея Пивоварова и его съёмочной группы в Нукусе назвали власти Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в МИД Узбекистана, что является нарушением действующего законодательства. В настоящий момент задержанные находятся в управлении внутренних дел города Нукуса, где проводится проверка всех обстоятельств произошедшего", – сообщает территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале.

Ранее сам Алексей Пивоваров в соцсетях сообщил, что его и съёмочную группу отпустили из отделения полиции в Нукусе. Как сообщает Hook.report, также отпустили узбекскую журналистку Фериде Махсетову, которая сопровождала российского журналиста. Они направились в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов якобы изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.

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