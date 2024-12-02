Причину задержания журналиста Алексея Пивоварова назвали в Узбекистане

Причину задержания российского журналиста Алексея Пивоварова и его съёмочной группы в Нукусе назвали власти Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в МИД Узбекистана, что является нарушением действующего законодательства. В настоящий момент задержанные находятся в управлении внутренних дел города Нукуса, где проводится проверка всех обстоятельств произошедшего", – сообщает территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале.

Ранее сам Алексей Пивоваров в соцсетях сообщил, что его и съёмочную группу отпустили из отделения полиции в Нукусе. Как сообщает Hook.report, также отпустили узбекскую журналистку Фериде Махсетову, которая сопровождала российского журналиста. Они направились в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов якобы изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.