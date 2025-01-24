Сотрудники департамента экологии выявили причины выпадения чёрного снега в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения о ЧП появились в соцсетях 8 января.

"Источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО "Kazakhmys Distribution", которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки. Департамент экологии по области Ұлытау в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО "Kazakhmys Distribution". По итогам проверки за выявленные нарушения, наложен штраф в размере 42,9 миллиона тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в Минэкологии.