Причину выпадения чёрного снега в Сатпаеве назвали экологи
Виновника уже штрафовали на 43 млн тенге.
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Сотрудники департамента экологии выявили причины выпадения чёрного снега в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщения о ЧП появились в соцсетях 8 января.
"Источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО "Kazakhmys Distribution", которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки. Департамент экологии по области Ұлытау в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО "Kazakhmys Distribution". По итогам проверки за выявленные нарушения, наложен штраф в размере 42,9 миллиона тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в Минэкологии.
С 21 января департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Distribution". Специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа.
Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки.
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