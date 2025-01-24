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Причину выпадения чёрного снега в Сатпаеве назвали экологи

Виновника уже штрафовали на 43 млн тенге.

Сегодня, 21:08
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: Минэкологии РК

Сотрудники департамента экологии выявили причины выпадения чёрного снега в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения о ЧП появились в соцсетях 8 января.

"Источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО "Kazakhmys Distribution", которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки. Департамент экологии по области Ұлытау в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО "Kazakhmys Distribution". По итогам проверки за выявленные нарушения, наложен штраф в размере 42,9 миллиона тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в Минэкологии.

С 21 января департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Distribution". Специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа.

Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки.

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