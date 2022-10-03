Причину увеличения ипотечного платежа для неполных семей объяснили в "Отбасы банке"

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Председатель АО "Отбасы Банк" Ляззат Ибрагимова сообщила причину увеличения ипотечного платежа для категории "неполная семья", передаёт BaigeNews.kz. По её словам, эта категория была переведена в программу "Шанырак" (5-10-10). Разница заключается только в ставке вознаграждения. Она составляет примерно 30 тысяч тенге.

"Если заём 15 миллионов тенге и по "Бақытты отбасы" первые восемь лет у нас семья платит по 80623 тенге, а по накоплении 50 процентов платеж падает до 63344 тенге, то в рамках "Шанырака" такую же квартиру та же неполная семья приобретёт с чуть большим платежом – он составит первые восемь лет 116500 тенге и снизится потом до 73983 тенге".

Она отметила, что сейчас в первую очередь приоритет государства – это обеспечение людей с ограниченными возможностями.

Ранее председатель АО "Отбасы Банк" сообщила об увеличении количества разводов в стране. По её словам, одна из причин - это желание граждан участвовать в льготных ипотечных программах.