В Абайской области выяснили, по чьей вине умерли роженица Гульнар Беищанова и её ребёнок. Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол, и это привело к трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Стали известны результаты экспертизы о смерти моей жены и ребёнка. Экспертиза показала вину врачей больницы. Моей жене повредили сосуд. До этого её здоровье было в порядке. Я хочу, чтобы эти врачи были строго наказаны", - сказал житель Урджарского района Улан Балапанов.

Мать троих детей в январе отправилась в райбольницу. Подходил срок родов: женщина ждала четвёртого ребенка. Живой Гульнар родные больше не видели.

После случившегося в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Какие именно, пока не уточняют. Главврачу тогда объявили строгий выговор, а его замов рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств.

По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за повреждённого сосуда, которое могло случиться от укола в шею.