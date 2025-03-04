Причину смерти роженицы и младенца установили в Абайской области
Семья требует наказать виновных.
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В Абайской области выяснили, по чьей вине умерли роженица Гульнар Беищанова и её ребёнок. Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол, и это привело к трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Стали известны результаты экспертизы о смерти моей жены и ребёнка. Экспертиза показала вину врачей больницы. Моей жене повредили сосуд. До этого её здоровье было в порядке. Я хочу, чтобы эти врачи были строго наказаны", - сказал житель Урджарского района Улан Балапанов.
Мать троих детей в январе отправилась в райбольницу. Подходил срок родов: женщина ждала четвёртого ребенка. Живой Гульнар родные больше не видели.
После случившегося в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Какие именно, пока не уточняют. Главврачу тогда объявили строгий выговор, а его замов рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств.
По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за повреждённого сосуда, которое могло случиться от укола в шею.
"Департамент полиции области Абай сообщает, что отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования", - заявил начальник следственного управления ДП Абайской области Сунгат Адильбеков.
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