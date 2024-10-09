Причину смерти контрактника в Алматы назвали в Минобороны

Пресс-секретарь Министерства обороны РК Руслан Жангулин прокомментировал смерть военнослужащих в Алматы и Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

13 сентября на территории Военного института в Алматы нашли повешенным контрактника. В Петропавловске тело военнослужащего обнаружили 21 сентября в одном из домов.

"Что касается Алматы – да, военнослужащий по контракту. По предварительной версии, из-за семейно-бытового конфликта наложил на себя руки. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Но ход следствия находится у уполномоченного органа - Военно-следственного управления МВД. Детали вы можете узнать у них", - сказал спикер.

По поводу случившегося в Петропавловске в Минобороны провели внутренние расследования.

"Военнослужащий по контракту, проходил службу в местном Управлении по делам обороны. Также предварительно совершил суицид. Оставил предсмертную записку. Суицид совершён вне расположения воинской части или учреждения. Его тело найдено в подъезде одного из домов. По данному факту проводят следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Детали вы можете узнать у уполномоченного органа", - сказал Жангулин в кулуарах мажилиса.

Ранее в Минобороны назвали причины гибели и травматизма в армии, а также прокомментировали петицию об отмене обязательной воинской службы.