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скриншот с видео Сегодня, 04:53
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Сегодня, 04:53
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Фото: скриншот с видео

Причину сизого смога в Астане назвали синоптики

Причину сизого смога в Астане и окрестностях города объяснили в РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Синоптики полагают, что это последствия пожаров в Петропавловске и соседней России, где горят леса. Только в Астане зафиксировали 127 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. 25 случаев выявили в Бурабае. В ближайшие дни частицы загрязняющих веществ должны рассеяться, обещают синоптики. На большей части Казахстана они прогнозируют дожди и сильный ветер.

 

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Сегодня, 04:53
166
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