Причину сбоев работы eGov.kz объяснили в НИТ

Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) Ростислав Коняшкин пояснил причину сбоев работы портала электронного правительства eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

По его словам, портал eGov.kz является "окном", через которое идет приём заявок на оказание госуслуг. Сами госуслуги предоставляют информационные системы, которые есть у каждого госоргана.

"Когда та или иная государственная услуга недоступна на портале, мы должны понимать, что за этим скрывается очень большая работа на бэке. Это не так, что недоступен сам портал или портал не принимает заявки. На самом деле в каждой госуслуге очень много интеграционных сервисов, сервисов по обмену данными между различными государственными информационными системами, государственными базами данных. Если в данный момент недоступен хотя бы один небольшой сервис, который используется в других госуслугах, это влечёт недоступность госуслуги для конкретного пользователя, который пытается её получить", - объяснил глава НИТ на брифинге.

По его словам, была значительно повышена стабильность работы портала eGov, в том числе других его компонентов: миграционные шлюзы, электронное правительство.

"Мы провели определённую работу над ошибками за последние два года. Значительно повысили доступность портала. Если вспомнить предыдущие года, да, были определённые нарекания. В августе 2022 года произошёл определённый сбой портала, но это был больше инфраструктурный вопрос, касающийся оборудования. Сам же портал сейчас стабилен, доступен. Большая часть госуслуг оказывается постоянно, без сбоев, интеграционные сервисы работают стабильно", - добавил Ростислав Коняшкин.