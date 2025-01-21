Зампредседатель Комитета торговли Министерства торговли Ернур Жаутикбаев прокомментировал повышение цен на картофель, передает BaigeNews.kz. По его словам, основные причины роста – увеличение экспорта.

"Экспорт увеличился, объемы картошки сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена у них выросла. Если включать логистику и включать торговую надбавку, то в таком случае, цена на сегодняшний̆ день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану", - сказал Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства.

По его словам, ведомство каждый день мониторит цены. На сегодняшний̆ день в стабилизационных фондах запасы картофеля есть, это порядка 62 тысяч тонн.

"Они реализуются где-то в районе 130 тенге, если быть поточнее, 129,1 тенге. В Стабфонде сейчас эта картошка реализуется, она доступна в регионах через социальные магазины партнера фонда", - сказал Ернур Жаутикбаев.

Он добавил, что средняя цена картофеля по Казахстану составляет 322 тенге.

Ранее BaigeNews.kz писал о причинах повышения цен на картофель. Предприниматели считают, что основная причина заключается в трейдерах.