Причину подтопления Астаны во время дождей назвал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек заявил, что проблема подтопления улиц города во время сильных дождей связана с высокими темпами строительства жилья, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Были проблемы с этим, никто их не отрицает и не скрывает. Это связано также с тем, что у нас большое количество жилья строится. В прошлом году, по официальной статистике, 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Это почти четвёртая-пятая часть всего, что строится в Казахстане. При этом необходимо успевать строить к этому жилью и школы, и сады, и ливнёвки и так далее. Были определённые вопросы при начале этого строительства. Есть факты, когда построенное жильё вводится и иногда незаконно подключается к незавершённым сетям ливнёвой канализации. Увеличение массива водосбора приводит к таким последствиям", - сказал Женис Касымбек.

По его словам, на прошлой неделе, когда затопило левый берег города, был серьёзный ливень.

"Почти полутора-двухмесячная норма осадков выпала. Это никак нас не оправдывает, мы понимаем свою ответственность", - добавил аким Астаны.

Проблемы, по его словам, решают.

"Буквально в ближайший месяц завершат проект по проспекту Туран, это новые сети по водоотведению, которые должны снизить напор и подпор воды, который сегодня существует.От этого зависит и подпор воды по Мангилик ел. После запуска проекта до конца месяца ситуация в этом районе должна измениться. Ливнёвой канализацией занимаемся. Системно строится ряд инфраструктурных проектов, но не всегда оно идёт параллельно с тем объёмом жилья", - заверил Касымбек.

Ранее он рассказал, как быть астанчанам, чьё имущество пострадало из-за града.