Судом объявлен в розыск казахстанец Тимур Садвакасов. Ранее он работал замакима Актау, передаёт BaigeNews.kz.

41-летнего Садвакасова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере для положительного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.

"За время руководства ТОО "Тиолайн" Долгалевым В.И. между ним и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении "Обуховское" и распределения получаемого от него дохода, которые разрешались в судебном порядке. Долгалев через Садвакасова Т.Х. пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований", - сообщили в АФМ.

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование по факту самовольной добычи ТОО "Тиолайн" недр на месторождении "Обуховское".

Дело находится в суде.

При этом Садвакасов Т.Х. скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора.