Причину массового падежа скота ищут в ЗКО

Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку появившейся в соцсетях информации о массовом недомогании и падеже домашнего скота в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Автор публикации высказывает предположение, что причиной смерти животных послужила вспышка инфекционного заболевания. Местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.

"С 6:00 24 июля в селе Казталов шёл сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец сельхоз-сада обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали. В тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний отобраны патологические материалы от павших двух овец и козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК", - сообщили в Минсельхозе.