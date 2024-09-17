Причину гибели трёх человек в колодце выясняют в Алматинской области

Три человека, младшему из которых 15 лет, погибли в селе Кеген. Они умерли после того, как спустились в колодец. Некоторые сельчане убеждены, что в шахте люди отравились ядовитым газом, который мог появиться там из-за неправильной укладки асфальта на улице., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В колодце скончались 43-летний мужчина, его 15-летний сын и 56-летний.

Местные рассказывают, у семьи пропала дома питьевая вода. В колодец спустились, чтобы узнать, что случилось. А выбраться из него уже не смогли.

По словам сельчан, сначала отец и сын спустились внутрь, чтобы узнать причину отключения воды. Мужчина и подросток потеряли сознание. Позже упал в обморок и сосед, пришедший на помощь.

"Первым вытащили моего брата. После оказания медпомощи он открыл глаза, но не мог согреться. Его вырвало. Затем подняли соседа – Серика. К тому моменту колодец заполнился водой. Приехали рабочие, откачали. Потом достали ребёнка, который был уже мертв", - рассказала родственница погибших Дина Айтбаева.

Жители уверены, трагедия произошла из-за чьей-то халатности. На улице обновляли асфальт, но положили его неправильно, жалуются местные. Теперь люк водопроводного колодца не на поверхности, как должен быть, а под толстым слоем дорожного покрытия. И потому, как считают сельчане, в шахте образуется ядовитый газ. Он якобы и вызвал отравление.

Близкие рассматривают ещё одну версию. Допускают, что, когда колодец заполнился водой, людей внутри ударило током.

Чиновники же констатируют: погибшие проводили ремонт, никого не поставив в известность. А ответственных за укладку того асфальта уже не найти.

"Ремонтировали дорогу примерно четыре года назад. Человек, который отвечал за те работы в 2020-21-м годах, уже не занимает свой пост. Почему так постелили асфальт, не могу ответить", - сказал руководитель Управления пассажирского и автомобильного транспорта Кегенского района Жасулан Кадил.

Какие теперь примут меры, местные чиновники не ответили. Тела погибших сейчас в морге города Конаева. Отчего на самом деле умерли трое сельчан, эксперты установят в ближайшее время.