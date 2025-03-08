Причастного к теракту в "Крокусе" террориста задержали в США
Он сказал, что узнал двух из четырёх задержанных боевиков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Член террористической группировки "Вилаят Хорасан" Мохаммад Шарифулла задержан американскими силовиками за организацию взрыва в аэропорту Кабула, где погибли 13 военнослужащих США. Во время допроса он признался в причастности к организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Шарифулла, также известный как Джафар, заявил, что инструктировал исполнителей теракта в Подмосковье, учил их пользоваться автоматами Калашникова и другим оружием. Он сказал, что узнал в двух из четырёх задержанных боевиков тех, кого инструктировал.
Теракт в концертном зале в Красногорске произошёл год назад. Вооружённые преступники зашли в здание "Крокуса" и начали стрелять по людям, а потом устроили пожар. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. В качестве обвиняемых по делу привлечены 27 человек.