Шарифулла, также известный как Джафар, заявил, что инструктировал исполнителей теракта в Подмосковье, учил их пользоваться автоматами Калашникова и другим оружием. Он сказал, что узнал в двух из четырёх задержанных боевиков тех, кого инструктировал.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошёл год назад. Вооружённые преступники зашли в здание "Крокуса" и начали стрелять по людям, а потом устроили пожар. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. В качестве обвиняемых по делу привлечены 27 человек.