Прибывших в Уральск россиян размещают в детских лагерях

Присутствующий в лагере представитель акимата сообщил, что власти готовятся открыть ещё и детский лагерь "Самал". Стоимость размещения за сутки – 2000 тенге. В Уральске цена аренды жилья за сутки взлетела до 30 тысяч тенге.

В лагере присутствуют представители миграционной полиции и акимата, дежурит полиция. В основном граждане РФ находятся здесь один-два дня и следуют далее в другие города Казахстана.

Некоторые прибыли в Казахстан всей семьёй. Одна семейная пара с четырьмя детьми приехала из города Джанкой, Крым. Глава семьи рассказал, что его брату пришла повестка, и после этого они в течение часа выехали к границе Казахстана. С прошлого четверга они были в дороге. Мужчина говорит, что они намерены остаться в Уральске. "Куда нам с малыми детьми? Будем искать здесь работу и регистрацию", — сказал он.

По данным областного акимата, в ЗКО с 21 по 24 сентября пограничные пункты на границе перешли 16 898 граждан РФ. В ЦОНе Уральска наблюдаются очереди из числа россиян, которые оформляют ИИН и вид на жительство.

Сообщалось, что в Казахстане откроют "горячие линии" для мигрантов из России. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств. Также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путём открытия дополнительных окон обслуживания.

Адреса усиленных ЦОНов в городах Астана, Алматы, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях, которые принимают иностранных граждан, можно узнать здесь.

По данным МВД, с 1 по 24 сентября 896 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане..

КНБ Казахстана опроверг слухи о закрытии казахстанских пунктов пропуска, заявив, что они функционируют в штатном режиме.