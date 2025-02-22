Хорошие новости из Иле-Балхашского резервата сообщили в Министерстве экологии страны: амурские тигры Богдан и Кума, прибывшие из Нидерландов в сентябре 2024 года, начали спариваться, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, это значит, что тигры успешно адаптировались к новой среде, а условия, созданные казахстанскими специалистами, оказались комфортными для их жизни и размножения.

"Адаптация хищников включала освоение территории и минимизацию стрессовых факторов. Спаривание — важный признак того, что тигры чувствуют себя в безопасности. Теперь есть надежда, что в ближайшем будущем появится потомство, которое станет основой для формирования новой популяции тигров в Казахстане. Программа реинтродукции тигров в Казахстане стартовала в 2018 году при поддержке WWF и ПРООН. Сейчас проект вышел на новый этап: планируется выпуск в дикую природу как тигрят, рожденных в вольерах, так и особей, привезенных с Дальнего Востока России", — сообщили в Минэкологии.

Возвращение туранского тигра в Казахстан — это восстановление экосистемы и усиление биоразнообразия страны.