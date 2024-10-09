Прибывшего по вызову полицейского избили в Павлодаре

В Павлодаре пришедшего по вызову в квартиру полицейского избили двое мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Инцидент произошёл в мае этого года. По факту происшествия в отношении двух подозреваемых открыли уголовное дело.

В приговоре суда указано, павлодарка обратилась по номеру "102", потому что её сын буянил. Когда полицейский прибыл на место, стал опрашивать, вышел мужчина, который сначала настоятельно уговаривал сотрудника полиции уйти, пытался вытащить из квартиры, а после в ход пошли кулаки. Через несколько минут к нему подключился второй.

У полицейского был перцовый баллончик, который он смог достать и распылить в сторону нападавших. Полицейский выбежал с квартиры и позвонил в 102, сообщив о нападении. .

Обвиняемые вину не признали, но собранные доказательства оказались не в их пользу. Обоих признали виновными по факту применения насилия в отношении представителя власти. Сыну женщины, которая вызвала участкового, назначили три года колонии, а его другу, с учётом того, что он ранее уже был судим, – пять лет.