Прибыли в Казахстан по указанию куратора: двух иностранцев задержали в Жетысу
Полицейские не допустили в оборот более 6 кг мефедрона.
Сегодня, 16:06
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Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
52Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Очередную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Операцию по задержанию подозреваемых в Ескельдинском районе проводили полицнйские совместно с прокуратурой и ДКНБ.
"Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего "куратора" для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 кг мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства. Иностранцы и их сообщник, житель Астаны, взяты под стражу. Продолжаются мероприятия по выявлению соучастников", — говорится в сообщении.
Ранее нарколабораторию по выпуску мефедрона ликвидировали в Костанайской области.
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