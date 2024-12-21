  • 21 Декабря, 16:22
  • BAIGENEWS

Прибыли в Казахстан по указанию куратора: двух иностранцев задержали в Жетысу

Полицейские не допустили в оборот более 6 кг мефедрона.

Сегодня, 16:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
52
Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Очередную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Операцию по задержанию подозреваемых в Ескельдинском районе проводили полицнйские совместно с прокуратурой и ДКНБ.

"Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего "куратора" для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 кг мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства. Иностранцы и их сообщник, житель Астаны, взяты под стражу. Продолжаются мероприятия по выявлению соучастников", — говорится в сообщении.

Ранее нарколабораторию по выпуску мефедрона ликвидировали в Костанайской области.

Самое читаемое

Наверх