Очередную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Операцию по задержанию подозреваемых в Ескельдинском районе проводили полицнйские совместно с прокуратурой и ДКНБ.

"Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего "куратора" для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 кг мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства. Иностранцы и их сообщник, житель Астаны, взяты под стражу. Продолжаются мероприятия по выявлению соучастников", — говорится в сообщении.