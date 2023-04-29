Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42 процента

Фото: kazpravda.kz

За год прибыль казахстанских банков увеличилась на 42 процента. Об этом сообщил Telegram-канал Первого кредитного бюро, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Нацбанка РК, в первом квартале 2023 года совокупное превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составила 509,7 миллиарда тенге.

В январе-марте 2022-го показатель был скромнее – 358,9 миллиарда тенге.

"Вообще получить прибыль за три месяца в размере полутриллиона тенге для банков стало нормой. В третьем квартале 2022 года показатель составлял 544,8 миллиарда тенге, в четвёртом квартале 2022 года – 566,4 миллиарда тенге. Так что если придираться, то начало 2023-го оказалось еще и относительно неудачным", – говорится в сообщении Первого кредитного бюро.

Уточняется, что по сектору прибыль распределена неравномерно. Больше половины пришлось на два банка – Народный (168,1 миллиарда тенге) и Kaspi (105,8 миллиарда тенге). На третьем месте с большим отставанием идет Евразийский – 37,6 милларда тенге. К слову, БЦК, который занимает третье место по размеру активов, по размеру прибыли лишь седьмой (25 миллардов тенге).

Убыточный банк в Казахстане только один. Это ИБ "Заман-Банк". По итогам квартала превышение расходов над доходами составило 2,6 милларда тенге.