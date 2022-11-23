Приборы с истекшим сроком поверки обнаружили в павлодарских больницах

Фото: pavlodarnews.kz

Как используются термометры и тонометры, проверили в 14 медицинских учреждениях региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

По словам руководителя областного департамента Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК Айбека Алибаева, проверку прошли 1 195 измерительных приборов, в том числе термометры, пульсоксиметры, тонометры, электрокардиографы, УЗИ-аппараты. У 615 оказался истекший сроком поверки, их показатели могли быть недостоверными.

Кроме того, выявлены приборы, которые не включены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

"Проверке подверглись приборы, закупленные по тендерам в период пандемии COVID-19. В отношении медицинских учреждений составлены 13 протоколов об административных правонарушениях", – сообщил спикер.

Штрафы составили в сумме 800 МРП. Все они оплачены в полном объеме.

Как рассказал спикер, в 2022 году ведомство проверило 61 субъект, нарушения обнаружили в 32 случаях, общая сумма административных штрафов более 17 миллионов тенге.