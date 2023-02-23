open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • При землетрясении в Алматы могут разрушиться до 30 процентов жилых зданий — МЧС
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 13:53
277
Сегодня, 13:53
277
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

При землетрясении в Алматы могут разрушиться до 30 процентов жилых зданий — МЧС

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные последствия для Алматы в случае сильного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.

"Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные — это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая. С тем, что при землетрясении будет разрушено 60 процентов зданий, я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9,0 и выше, возможны разрушения до 30 процентов жилых зданий", — сообщил Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

Напомним, что 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился в 696 километрах на юго-запад от Алматы, где толчки ощущались в два-три балла.

Сегодня, 23 февраля, президент одобрил план сейсмоаудита Алматы в 2023 году.

В МЧС сообщили, что в городе создано свыше 380 пунктов помощи населению во время возможных землетрясений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Алматы #землетрясение #мчс #Таджикистан
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:53
277
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх