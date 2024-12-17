При взрыве погиб начальник войск РХБЗ в России
Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат.
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В России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов. Это случилось при взрыве на юго-востоке Москвы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Следственного комитета РФ.
"На Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб <...> Кириллов и его помощник", — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.
"На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.
Напомним, ранее сообщалось, что часть пятиэтажки обрушилась из-за взрыва газа в России.
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